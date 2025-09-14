صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی کشیدگی :نیپال بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کریگا: بھارتی میڈیا

  • کھیلوں کی دنیا
سیاسی کشیدگی :نیپال بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کریگا: بھارتی میڈیا

نئی دہلی(سپورٹس ڈیسک )بھارتی میڈیا کی جانب سے دعوی کیا جارہا ہے کہ نیپال سیاسی کشیدگی کے باعث بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کرے گا۔ پہلا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ بھارت اور نیپال میں شیڈول ہے ،پاکستان نے اپنے تمام میچز نیپال میں کھیلنے تھے۔

بھارتی میڈیا کی جانب سے دعوی کیا جارہا ہے کہ نیپال سیاسی کشیدگی کے باعث بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کرے گا۔ پہلا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ بھارت اور نیپال میں شیڈول ہے ،پاکستان نے اپنے تمام میچز نیپال میں کھیلنے تھے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak