سیاسی کشیدگی :نیپال بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کریگا: بھارتی میڈیا
نئی دہلی(سپورٹس ڈیسک )بھارتی میڈیا کی جانب سے دعوی کیا جارہا ہے کہ نیپال سیاسی کشیدگی کے باعث بلائنڈ ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی نہیں کرے گا۔ پہلا بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ بھارت اور نیپال میں شیڈول ہے ،پاکستان نے اپنے تمام میچز نیپال میں کھیلنے تھے۔
