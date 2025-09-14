صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر 17 فٹبال ٹیم کے پلیئر عزیز خان کو سری لنکا روانگی سے روک دیا گیا

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر 17 فٹبال ٹیم کے پلیئر عزیز خان کو سری لنکا روانگی سے روک دیا گیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان انڈر-17 فٹبال ٹیم کے پلیئر عزیز خان کو سری لنکا روانگی سے روک دیا گیا۔عزیز خان کے 2 پاسپورٹ ہیں، دونوں پر مختلف تاریخ پیدائش درج ہے۔۔۔

 جس پاسپورٹ پر ویزا تھا اس پر تاریخ پیدائش دسمبر 2008 درج تھی جبکہ دوسرے پاسپورٹ پر تاریخ پیدائش فروری 2009 درج تھی۔ایک پاسپورٹ 2028 اور دوسرا 2030 تک کے لیے ویلیڈ تھا۔ ایک پلیئر کے نام پر دو پاسپورٹ کے اجراء پر پی ایف ایف حکام بھی حیران ہیں۔پاکستاں فٹبال فیڈریشن کے پاس دستاویز میں جو پاسپورٹ تھا اس کی ویلیڈیٹی 2028ء تک کی تھی۔پاسپورٹس پر مختلف تاریخ پیدائش کی وجہ سے امیگریشن نے پلیئر کو سفر کرنے سے روک دیا۔پچھلے دونوں اور پلیئر کو محکمہ جاتی این او سی نہ ہونے پر امیگریشن حکام نے سفر سے روکا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
عالمِ اسلام کا محافظ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
تین کہانیاں سینے میں لپٹیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کسانوں کی باری آئی ایم ایف نہیں مانتا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا بڑھتا ہوا عالمی کردار
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق وسطیٰ میں نئے کھیل کا آغاز؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر پر صہیونی شب خون اور امن مذاکرات کا فریب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak