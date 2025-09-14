انڈر 17 فٹبال ٹیم کے پلیئر عزیز خان کو سری لنکا روانگی سے روک دیا گیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان انڈر-17 فٹبال ٹیم کے پلیئر عزیز خان کو سری لنکا روانگی سے روک دیا گیا۔عزیز خان کے 2 پاسپورٹ ہیں، دونوں پر مختلف تاریخ پیدائش درج ہے۔۔۔
جس پاسپورٹ پر ویزا تھا اس پر تاریخ پیدائش دسمبر 2008 درج تھی جبکہ دوسرے پاسپورٹ پر تاریخ پیدائش فروری 2009 درج تھی۔ایک پاسپورٹ 2028 اور دوسرا 2030 تک کے لیے ویلیڈ تھا۔ ایک پلیئر کے نام پر دو پاسپورٹ کے اجراء پر پی ایف ایف حکام بھی حیران ہیں۔پاکستاں فٹبال فیڈریشن کے پاس دستاویز میں جو پاسپورٹ تھا اس کی ویلیڈیٹی 2028ء تک کی تھی۔پاسپورٹس پر مختلف تاریخ پیدائش کی وجہ سے امیگریشن نے پلیئر کو سفر کرنے سے روک دیا۔پچھلے دونوں اور پلیئر کو محکمہ جاتی این او سی نہ ہونے پر امیگریشن حکام نے سفر سے روکا تھا۔