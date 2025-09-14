پاک بھارت میچ کیلئے مختلف شہروں میں بڑی سکرینز نصب
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں مداحوں کی دلچسپی بڑھ گئی۔
کراچی سمیت مختلف شہروں میں دبئی سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کو براہ راست دکھانے کے لئے بڑی سکرینز نصب کی گئی ہیں۔کیماڑی کے ساحل پر پورٹ گرینڈ میں بھی شائقین کرکٹ کو میچ سے لطف اندوز کرانے کے لیے بڑی سکرین لگانے کا اہتمام کیا گیا ہے ۔مختلف نجی تعلیمی اداروں کی جانب سے بھی میچ کو براہ راست دکھانے کیلئے بڑی اسکرینز لگائی گئی ہیں ، اس موقع پر حاضرین کی تواضع کے لیے پرلطف اور ذائقے دارکھانوں کا بھی اہتمام ہوگا۔