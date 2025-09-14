صائم ایوب شرمناک فہرست میں رضوان کے ساتھ شامل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے ابھرتے ہوئے بیٹسمین صائم ایوب شرمناک فہرست میں شامل ہوگئے ۔عمان کیخلاف ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں اوپنر صائم ایوب پہلی ہی گیند پر بغیر کھاتہ کھولے پویلین لوٹے۔۔۔
صائم ایوب اپنے ٹی ٹونٹی کیریئر میں چوتھی بار ڈک پر آؤٹ ہوئے جس کے بعد وہ پاکستان کے اوپنرز کی فہرست میں محمد رضوان اور محمد حفیظ کے برابر آگئے ہیں۔اس فہرست میں سب سے آگے بابراعظم ہیں جو چھ بار صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ کامران اکمل پانچ بار صفر پر آؤٹ ہونے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔صائم ایوب اب ان دونوں کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوسری جانب حسن نواز اور شاہ زیب حسن کے تین تین صفر ہیں۔