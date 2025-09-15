ایشیا کپ : گرین شرٹس کو شکست ، بھارتی کرکٹرز کے رویے کیخلاف پاکستان کا احتجاج
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کے چھٹے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی تاہم کھیل میں اپنی گندی سیاست کی روایت برقرا ررکھی ، بھارتی کپتان نے جیت کو فالس فلیگ پہلگام واقعہ سے جوڑا اور فتح ان کے نام کی۔۔۔
دوسری طرف ایونٹ کے اہم ترین میچ کے ٹاس کے وقت بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستانی قائد سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملایا۔بھارتی کرکٹرز کے اس رویے کیخلاف پاکستانی کپتان سلمان علی آغا نے میچ کے بعد اختتامی تقریب کا بائیکاٹ کیا ۔ میچ میں پاکستان نے بھارت کو جیت کیلئے 128 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں بھارت نے ہدف16 ویں اوور میں 3 وکٹ کے نقصان پر پورا کرلیا۔بھارت کی جانب سے ابھیشک شرما اور تلک ورما نے 31،31 رنز بنائے ، شبمن گل 10 رنز بناسکے ۔ پاکستان کی جانب سے تینوں وکٹیں صائم ایوب نے حاصل کیں۔ دبئی سٹیڈیم میں ٹاس جیت کر قومی کپتان سلمان علی آغا نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ۔ صاحبزادہ فرحان کے 40 اور شاہین کے 33 رنز کیوجہ سے مجموعی سکور 127 تک پہنچا۔اس کے علاوہ پانچ اہم کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہوسکے ۔بھارت کی جانب سے کلدیپ یادیو نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔میچ کے دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان بات چیت کے لمحات بھی نظر نہیں آئے ۔میچ کے اختتام پر بھارتی بیٹرز پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر ہی ڈریسنگ روم چلے گئے ۔پاکستان کے خلاف بڑی فتح کے باوجود ڈریسنگ روم میں موجود بھارتی کھلاڑی بھی اختتام پر گراؤنڈ میں نہیں آئے ۔پاکستانی کوچ کے مطابق میچ کے اختتام کے وقت بھی انڈین ٹیم ہاتھ ملانے کے وقت ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔پاکستان کے کوچ مائیک ہیسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم میچ کے اختتام پر ہاتھ ملانے کے لیے تیار تھے ، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مخالف ٹیم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ ملانے کے لیے گئے لیکن وہ پہلے ہی ڈریسنگ روم میں جا چکے تھے ، یہ میچ ختم ہونے کا مایوس کن طریقہ تھا۔بھارتی ٹیم نے جو حرکت کی اس پر پاکستانی ردعمل فطری تھا۔رپورٹس کے مطابق دوسری جانب پاکستان نے انڈیا کے اس رویے کی وجہ سے میچ کی اختتامی تقریب میں شرکت نہیں کی۔بھارتی ٹیم کے نامناسب رویے پر پاکستانی ٹیم منیجر نوید اکرم چیمہ نے میچ ریفری کے رویے پر بھی باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ منیجر نوید اکرم چیمہ نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا سپورٹس مین سپرٹ کے خلاف ہے ۔انہوں نے کہا کہ ٹاس کے وقت میچ ریفری اینڈی پائی نے کپتانوں سے ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کی۔علاوہ ازیں روایتی حریف کے ہاتھوں شکست کے بعد بھی پاکستانی شائقین مایوس نہ ہوئے اور سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے کیے اور بھارتیوں کو رواں سال مئی کے مہینے میں پاک فوج کے ہاتھوں عبرتناک شکست اور 0-6 کی یاد دلادی۔ایک صارف نے ایکس پر پوسٹ میں لکھا کہ ‘میچ جیتے یا ہاریں، جنگ تو ہم جیتے ہیں’۔ایک اور صارف نے لکھا کہ ‘ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سے بتادوں کہ اصل جنگ تو ہم ہی جیتے ہیں’۔ ایک صارف نے بھارتی کپتان کی کیچ کرتے ہوئے تصویر پوسٹ کی اور لکھا کہ ‘بھائی رافیل پکڑ رہا ہے ’۔ایک اور صارف نے لکھا کہ ‘میچ کے بعد پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے سے آپ کے رافیل واپس نہیں آئیں گے ۔