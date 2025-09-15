ڈیوس کپ ٹائی : پیراگوئے کا پاکستان کو ہرا کر ورلڈ گروپ ون کیلئے کوالیفائی
آسنسیون (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی ڈیوس کپ میں فتح کی امیدیں معدوم ہو گئیں، پیراگوئے نے پاکستان کو تین ایک سے شکست دے کر ورلڈ گروپ ون کے لیے کوالیفائی کرلیا ،لیکن نوجوان حذیفہ عبدالرحمن ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر سامنے آئے ۔
پیراگوئے کے دارالحکومت آسنسیون سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق میچ کا آغاز سنسنی خیزی سے ہوا جب حذیفہ نے پیراگوئے کے ایلکس سینٹینو نونیز کے خلاف تین سیٹس مین بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ابتدائی سیٹس میں 6-1 سے ہارنے کے باوجود 22 سالہ پاکستانی کھلاڑی نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔حذیفہ نے بتایا کہ مجھے لگا کہ میں میچ میں بالکل ٹھیک ہوں اگر میں تیسرے سیٹ میں چند بریکنگ پوائنٹس کو تبدیل کر لیتا تو نتیجہ مختلف ہو سکتا تھالیکن میں ایک ایسا میچ کھیلنا چاہتا ہوں جہاں ہر پوائنٹ شمار ہوتا ہے ۔تاہم مزمل مرتضی کو پیراگوئے کے ٹاپ رینک والے ڈینیل ویلیجو کے خلاف مشکل پیش آئی انہیں 6-0، 6-2 سے شکست ہوئی جس سے پاکستان 0-2 سے پیچھے رہا۔اعصام الحق قریشی اور عقیل خان کی تجربہ کار ڈبلز جوڑی نے مختصر طور پر والیجو اور مارٹن انتونیو ورگارا کے خلاف پہلا سیٹ 6-3 سے جیت کر امیدیں بڑھا ئیں لیکن اس کے باوجود پیراگوئین کھلاڑیوں نے میچ میں واپسی کرتے ہوئے 3-6، 6-1، 6-3 سے کامیابی حاصل کر کے اپنی ٹیم کے لیے ٹائی جیت لی۔ حذیفہ عبد الرحمن نے غیر معمولی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارٹن انتونیو ورگارا کو ریورس سنگلز میں 2-6، 6-4، 10-5 سے شکست دی۔حذیفہ نے کہا ہے کہ میں صرف ہر پوائنٹ کے لیے لڑنا چاہتا تھا اور پاکستان کے لیے بہترین پوزیشن پر میش کو ختم کرنا چاہتا تھا۔