  کھیلوں کی دنیا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاک بھارت ٹاکرا،ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا،عام طور پر ٹاس جیتنے والا کپتان اپنے حریف کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور پھر اپنی گفتگو کرتا ہے ، تاہم سلمان علی آغا ٹاس جیتنے کے بعد سیدھا گفتگو کرنے چلے گئے ، بھارتی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا۔

جرم و سزا کی دنیا

آج کے کالمز

