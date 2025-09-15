پاک بھارت ٹاکرا،ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاک بھارت ٹاکرا،ٹاس کے بعد دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا،عام طور پر ٹاس جیتنے والا کپتان اپنے حریف کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اور پھر اپنی گفتگو کرتا ہے ، تاہم سلمان علی آغا ٹاس جیتنے کے بعد سیدھا گفتگو کرنے چلے گئے ، بھارتی کپتان سے ہاتھ نہیں ملایا۔
