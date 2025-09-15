پی ایف ایف صدر کی سپینش لیگ لالیگا حکام سے ملاقات
اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی نے سپینش لیگ لالیگا کے حکام سے ملاقات کی۔ملاقات میں پاکستان میں فٹبال ڈویلپمنٹ کے لیے سپینش لیگ کے کردار پر بات ہوئی۔۔۔
ذرائع کے مطابق محسن گیلانی نے لا لیگا کے ہیڈ آف فٹبال ڈیپارٹمنٹ یوآن فلورٹ زپاتا سے ملاقات کی۔اس ملاقات میں پاکستان میں لیگ کی بحالی اور فٹبال بہتری کے امور پر بات ہوئی، ساتھ ساتھ پاکستان فٹبال لیگ کے فریم ورک کی تشکیل کے حوالے بھی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فٹبال لیگ کی بحالی میں لالیگا کا اہم کردار ہوگا۔ ملاقات میں انڈر 17 ٹیم کے لئے مواقع ، ویمن فٹبال اور کوچز میں ٹورشپ پر بھی بات ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپینش فٹبال لیگ بہت جلد پاکستاں میں فٹبال کا اہم پراجیکٹ شروع کرے گی۔