صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایف ایف صدر کی سپینش لیگ لالیگا حکام سے ملاقات

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایف ایف صدر کی سپینش لیگ لالیگا حکام سے ملاقات

اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر محسن گیلانی نے سپینش لیگ لالیگا کے حکام سے ملاقات کی۔ملاقات میں پاکستان میں فٹبال ڈویلپمنٹ کے لیے سپینش لیگ کے کردار پر بات ہوئی۔۔۔

ذرائع کے مطابق محسن گیلانی نے لا لیگا کے ہیڈ آف فٹبال ڈیپارٹمنٹ یوآن فلورٹ زپاتا سے ملاقات کی۔اس ملاقات میں پاکستان میں لیگ کی بحالی اور فٹبال بہتری کے امور پر بات ہوئی، ساتھ ساتھ پاکستان فٹبال لیگ کے فریم ورک کی تشکیل کے حوالے بھی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فٹبال لیگ کی بحالی میں لالیگا کا اہم کردار ہوگا۔ ملاقات میں انڈر 17 ٹیم کے لئے مواقع ، ویمن فٹبال اور کوچز میں ٹورشپ پر بھی بات ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سپینش فٹبال لیگ بہت جلد پاکستاں میں فٹبال کا اہم پراجیکٹ شروع کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پراسرار کار کا ڈرائیور 6سال بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گیا

ہر رات کتنے گھنٹے نیند کی ضرورت ،آسان ٹیسٹ سے جانیں

آخر سیفٹی پن کے نیچے سوراخ کیوں موجود ہوتا ہے

چلی،اے آئی ٹیکنالوجی کی مدد سے پتے کی کامیاب سرجری

30سیکنڈ میں فرائی پین کے بغیر انڈہ فرائی کرنیکا طریقہ

بھارت:ہسپتال میں گائے ، کتا مریضوں کے بیڈ پر سو گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
رحمتِ زمین کے لیے… دوسرا سیرت فیسٹیول
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پہلے اپنے تضادات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاکستان کیوں نہیں…؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب‘ زرعی ایمرجنسی اور زراعت شماری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
انتخابات سے صرف پانچ ماہ پہلے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حرمین شریفین کی زیارت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak