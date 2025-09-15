ایشیا کپ:پاکستان کی ناقص بیٹنگ شائقین کو بابر کی یاد ستانے لگی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ ٹی ٹونٹی میں بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کی ناقص بیٹنگ دیکھ کر شائقین کو بابر اعظم کی یاد ستانے لگی۔
ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان ٹیم کا ٹاپ آرڈر بالکل ناکام رہا، اوپنر صائم ایوب صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ کپتان سلمان علی آغا، محمد حارث ، فخر زمان ، حسن نواز بھی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے ۔ پاکستان کی سست اور ناکام بیٹنگ دیکھ کر پاکستانی شائقین کو سابق کپتان بابر اعظم کی یاد ستانے لگی۔شائقین نے ایکس پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوتے کہا کہ اس سے اچھا تو بابر اعظم ہی تھے ۔