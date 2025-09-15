صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ایشین باسکٹ بال کیلئے قومی انڈر 14سکواڈ شارٹ لسٹ

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن نے چین میں کھیلی جانیوالی سمارانچ کپ ایشین باسکٹ بال ماسٹرز انویٹیشنل ٹورنامنٹ کیلئے انڈر 14 سکواڈ شارٹ لسٹ کر لیا۔

پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل خالد بشیر کی سربراہی میں قائم چار رکنی سلیکشن کمیٹی جن میں ہیڈ کوچ ریاض ملک، کرنل (ر) شجاعت علی رانا اور عمران افضل شامل تھے نے سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں منعقدہ دو روزہ ٹرائلز میں نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے بعد بعد 16 کھلاڑیوں کو نیشنل ٹریننگ کیمپ کے لیے شارٹ لسٹ کیا۔ دو روزہ ٹرا ئلز کو صدر پی بی بی ایف بریگیڈیئر محمد افتخار منصور، سینئر نائب صدر امتیاز رفیع بٹ، ایسوسی ایٹ سیکرٹری اوج ظہور صدر فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن اعجاز رفیع بٹ، جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن باسکٹ بال ایسوسی ایشن ایم یعقوب قادری اور اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل رضوان الحق رازی بھی موجود تھے ۔ اس موقع پر خالد بشیر کا کہنا تھا کہ کہ کم عمری میں بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کھلاڑیوں کے اعتماد اور تجربے میں اضافہ کرے گی۔

 

