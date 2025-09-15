صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شعیب اختر کا صائم ایوب کی بیٹنگ پر تشویش کا اظہار

  • کھیلوں کی دنیا
راولپنڈی(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے اوپنر صائم ایوب کے بیٹنگ کے انداز پر تشویش کا اظہار کردیا۔ سابق فاسٹ بولر شعیب اختر نے کہا کہ گیند کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح آرہی ہے ، کتنی اوپر ہے اور میری تکنیک مجھے کیا بتارہی ہے ۔

 مجھے کہاں حرکت کرنی چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ بیٹر کو کریز پر ٹھہرنے کے لیے عام طور پر صرف چند گیندوں کی ضرورت ہوتی ہے اور غیرضروری شاٹ کھیلنے سے گریز کرنا چاہیے ۔شعیب اختر نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ، دو سے چار گیندوں کے اندر کھلاڑی محسوس کرسکتا ہے کہ گیند بلے پر کس طرح سے آرہی ہے ۔ 

 

