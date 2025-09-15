ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ ،بھارتی پہلوان کا وزن زیادہ نکلا
زغریب(سپورٹس ڈیسک)کروشیا میں جاری ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ میں بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ ریسلنگ چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوان کا وزن زیادہ نکلا۔۔۔
جس کے باعث بھارتی دستے کو 57 کلو گرام فری سٹائل کے وزن کے دوران شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اولمپک برانز میڈلسٹ امان سہراوت کا وزن 1.7کلو گرام زیادہ تھا۔ اس حوالے سے بھارتی آفیشل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے ، امان کا وزن کیسے اور کیوں بڑھا۔ واضح رہے 22 سالہ امان سہراوت دیگر پہلوانوں سے پہلے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لئے 25 اگست کو کروشیا پہنچے تھے ۔