قومی ویمنز کی جنوبی افریقہ کیخلاف سیریز کیلئے تیاریاں تیز
راولپنڈی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ گزشتہ روز کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ محمد وسیم کی نگرانی میں تین گھنٹے طویل بیٹنگ، باؤلنگ اور فیلڈنگ کی خصوصی مشقیں کیں۔
پی سی بی کے مطابق سابق فاسٹ باؤلر جنید خان اور طاہر خان نے باؤلرز کو باؤلنگ کے مختلف گر سکھائے جبکہ عبدالسعد اور اسفندیار نے کھلاڑیوں کو فیلڈنگ، کیچنگ، ایکسرسائز اور ڈرلز کرائیں۔بیٹرز کو پاور ہٹنگ کی خصوصی مشقیں بھی کروائی گئیں۔ واضح رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ ویمنز ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 16 ستمبر کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ 19 ستمبر جبکہ تیسرا اور آخری میچ 22 ستمبر کو شیڈول ہے ۔