قومی ٹیم کا ایشیا کپ کے اہم میچ ایک بار پھر ڈاٹ بالز کا نیا ریکارڈ
دبئی(سپورٹس ڈیسک)ٹی 20 ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے ڈاٹ بالز کھیلنے کا منفرد ریکارڈ بنا لیا۔قومی ٹیم نے ایشیا کپ کے انتہائی اہم ٹی 20 میچ ایک بار پھر ڈاٹ بالز کا نیا ریکارڈ بنا لیا اور 120 گیندوں میں سے 63 ڈاٹ بالز کھیلیں۔
