پاکستان کا میچ ریفری کو ہٹانے تک ایشیا کرکٹ کپ میں مزید حصہ لینے سے انکار

  • کھیلوں کی دنیا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان نے ایشیا کپ میں میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا میچ ریفری کو نہیں ہٹایا گیا تو قومی ٹیم ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہیں کھیلے گی، پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کو میچ ریفری کے خلاف باضابطہ طور پر آگاہ کردیا۔

ادھر وزارت داخلہ نے متنازعہ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے پاکستان میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی)محسن نقوی نے کہا میرے لیے پاکستان کی عزت اور وقار سے بڑھ کر کچھ نہیں، پی سی بی نے آئی سی سی میں شکایت درج کرائی ہے کہ میچ ریفری نے کرکٹ کی سپرٹ کے خلاف اقدامات کیے ،آئی سی سی کو بتایا گیا کہ میچ ریفری نے آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق اور ایم سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے ۔پی سی بی نے مطالبہ کیا ہے کہ میچ ریفری کو فوراً ایشیا کپ سے ہٹا دیا جائے ۔آئی سی سی اور ایم سی سی کو لکھے گئے خط میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایم سی سی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے مؤقف اختیار کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سپرٹ آف دی گیم کو بار بار دہرایا لیکن میچ ریفری نے اپنی ذمے داریوں کو نہیں نبھایا۔ میچ ریفری نے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی اور سپرٹ آف دی گیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔

میچ ریفری کا کنڈکٹ سپرٹ آف دی گیم اور ایم سی سی قوانین کے منافی ہے ، پی سی بی سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی خلاف ورزی ہے ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو اپنی ہوم سیریز سے بھی نکالنے کیلئے آئی سی سی کو خط لکھ دیا۔ خیال رہے آئندہ ماہ پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز ہونی ہے ، میچ آفیشلز میں اینڈی پائیکرافٹ کا نام میچ ریفری کی حیثیت سے شامل ہے ۔ذرائع کا کہناہے کہ پاکستان نے آئی سی سی کو خط میں کہا ہے کہ پاکستان جنوبی افریقہ مینز سیریز کے دوران اینڈی پائیکرافٹ کی تعیناتی قبول نہیں ہے ۔دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو خط دیر سے لکھنے پر ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان واہلہ کو معطل کر دیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے بھی بھارتی ٹیم پر جرمانہ عائد کیے جانے کا امکان ہے ۔واضح رہے کہ گزشتہ روز ایشیاکپ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد بھارتی ٹیم نے سپورٹس مین سپرٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہیں کیا۔ترجمان پاکستان ٹیم کے مطابق ٹاس کے وقت بھی میچ ریفری نے کپتانوں سے ہاتھ نہ ملانے کی درخواست کی تھی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا سے کہا تھا کہ ٹاس کے موقع پر شیک ہینڈ نہیں ہو گا۔ اینڈی پائیکرافٹ نے اس سے قبل پاکستان میڈیا منیجر سے کہا کہ یہ سب ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے ۔میچ کے اختتام پر منیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا تھا جس پر اینڈریو رسل نے کہا تھا کہ ہمیں بھارتی بورڈ سے ہدایات ملی ہیں اور پھر کہا یہ اصل میں بھارتی حکومت کی ہدایات ہیں۔

 

 

