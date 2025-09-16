یو اے ای نے عمان ،سری لنکا نے ہانگ کانگ کو ہرا دیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) ایشیا کپ کے ساتویں میچ میں یو اے ای نے عمان کو 42 رنز اورسری لنکا نے ہانگ کانگ کو4وکٹوں سے ہرادیا۔ 173 رنز کے ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 130 رنز بناسکی۔
ابوظہبی میں میں کھیلے جارہے گروپ اے کے میچ میں یو اے ای کی ٹیم نے کپتان محمد وسیم اور علی شان شرفو کی شاندار نصف سنچریوں کی بدولت 5 وکٹ پر 172 رنز بنائے اورعمان کی ٹیم 130 رنز پرہی ہمت ہارگئی ۔ ادھر میں دبئی میں کھیلے گئے 8ویں میچ میں سری لنکا کو ہانگ کانگ کو 4 وکٹ سے شکست دیدی۔سری لنکن ٹیم فتح کیساتھ اپنے گروپ کی ٹاپ ٹیم بن گئی جبکہ ہانگ کانگ کی ٹیم 3 میچز میں شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہوگئی ہے ۔پہلے کھیلتے ہوئے ہانگ کانگ نے 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 149 رنز بنائے ۔ہانگ کانگ کے نزاکت خان نے 52 اور انشے رتھ نے 48 رنز سکور کیے جبکہ سری لنکا کے دشمانتھا چمیرا نے 2 کھلاڑی آؤٹ کیے ۔سری لنکا نے 150 رنز کا ہدف 19 ویں اوورز میں 6 وکٹ پر حاصل کرلیا، پاتھن نسنکا 68رنزبناکر نمایاں رہے ۔گروپ اے میں پاکستان اور بھارت 2، 2 میچز کھیل چکے ہیں، اس میچ کے بعد گروپ کی تمام ٹیموں کے 2،2 میچز ہوجائیں گے ، عمان نے اپنا میچ بھارت سے جبکہ یو اے ای نے اپنا آخری مقابلہ پاکستان سے کرنا ہے ۔