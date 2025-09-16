صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیائی چیمپئن شپ میں ،پاکستان یوگا آسنا ٹیم کے سلور، برانز میڈلز

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان یوگ آسنا سپورٹس فیڈریشن نے پہلی مرتبہ ایشیائی چیمپئن شپ میں شرکت کو کامیاب بناتے ہوئے سلور اور برانز میڈل حاصل کرلیے۔

کراچی سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں محمد شایان سلیم اور محمد وسیم بلوچ نے ایونٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شایان سلیم نے ٹریڈیشنل کیٹیگری کی جونئیر کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ اور محمد وسیم بلوچ نے آرٹسٹک جوڑی کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کے ساتھ کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ ایشیائی مقابلوں میں 16 ممالک کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے شرکت کی اور متحدہ عرب امارات کی روایتی مہمان نوازی کا لطف اٹھایا۔ تقریب کے مہمان خصوصی فجیرہ کے ولی عہد شیخ محمد بن حماد الشرقی تھے ۔مختلف ممالک کی شخصیات کو ایشیائی ایکسیلینس ایوارڈ سے نوازا گیا، جس میں پاکستان کے یوگا چاریہ ڈاکٹر وسیم طائی اور پروفیسر سید سخاوت علی بھی شامل تھے ۔ پاکستانی یوگا سنا سپورٹس تنظیم کو بہترین کارکردگی پر ایشیا کی بہترین تنظیم کا خصوصی ایوارڈ دیا گیا ۔ 

 

