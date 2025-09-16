بھارتی ٹیم کے رویے کیخلاف اے سی سی کا سخت ایکشن لینے پر غور
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ میچ کے بعد بھارتی ٹیم کی جانب سے نامناسب رویہ اپنانے پر ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) سخت ایکشن لینے پر غور کر ر ہی ہے۔
تفصیلات کے مطابق تمام واقعات کا جائزہ لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا جبکہ بھارتی کرکٹرز پر جرمانہ عائد کیے جانے کا بھی امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹورنامنٹ ڈسپلنری کمیٹی واقعہ کا جائزہ لے رہی ہے ، ایشین کرکٹ کونسل آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ 2.21 اور 2.20 کے تحت کارروائی عمل میں لاسکتی ہے ۔بھارتی کھلاڑیوں کا دانستہ طور پر سپرٹ آف کرکٹ کو نقصان پہچانا کھیل کی روح کے مترادف ہے ۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو، کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کارروائی کے زمرے میں آسکتے ہیں۔