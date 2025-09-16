امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ ڈبلیو ٹی اے ٹینس ٹائٹل کی فاتح
میکسیکوسٹی (سپورٹس ڈیسک ) امریکہ کی نو عمر ٹینس کھلاڑی آئیوا جووچ نے گواڈیلاجارا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا ۔17 سالہ امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ کا یہ کیریئر کا اپنا پہلا ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل ہے۔
فائنل میچ میں 17 سالہ امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ اور کولمبیا کی ٹینس کھلاڑی ایمیلیانا آرانگو آمنے سامنے تھیں۔ امریکی نوعمر ٹینس کھلاڑی آئیوا جووچ نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے کولمبین حریف کھلاڑی ایمیلیانا آرانگوکو سٹریٹ سیٹس میں 4-6 اور 1-6 سے نہ صرف شکست دی بلکہ اپنے کیریئر کا پہلا ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل بھی جیت لیا۔