صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ ڈبلیو ٹی اے ٹینس ٹائٹل کی فاتح

  • کھیلوں کی دنیا
امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ ڈبلیو ٹی اے ٹینس ٹائٹل کی فاتح

میکسیکوسٹی (سپورٹس ڈیسک ) امریکہ کی نو عمر ٹینس کھلاڑی آئیوا جووچ نے گواڈیلاجارا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا ۔17 سالہ امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ کا یہ کیریئر کا اپنا پہلا ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل ہے۔

 فائنل میچ میں 17 سالہ امریکی ٹینس سٹار آئیوا جووچ اور کولمبیا کی ٹینس کھلاڑی ایمیلیانا آرانگو آمنے سامنے تھیں۔ امریکی نوعمر ٹینس کھلاڑی آئیوا جووچ نے عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے کولمبین حریف کھلاڑی ایمیلیانا آرانگوکو سٹریٹ سیٹس میں 4-6 اور 1-6 سے نہ صرف شکست دی بلکہ اپنے کیریئر کا پہلا ڈبلیو ٹی اے ٹائٹل بھی جیت لیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

3ملزم گرفتار،10کلو چرس و آئس برآمد

مختلف مقامات سے دوخواتین سمیت 5افراد کی لاشیں برآمد

ہوائی فائرنگ کرکے خوف و ہراس پھیلانے والا ملزم حوالات میں بند

وین میں ممنوعہ ایل پی جی سلنڈر لگانے والے ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

آن لائن بیٹنگ گیم کی تشہیر ،چار4 افراد کیخلاف مقدمہ

اوباش نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak