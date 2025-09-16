ڈنمارک کے سائیکلسٹ جوناس ونجیگارڈ نے ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس جیت لی
میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک ) ڈنمارک کے سائیکلسٹ جوناس ونجیگارڈ نے پہلی مرتبہ ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس جیت لی۔ویزما لیز اے بائیک ٹیم کے 28 سالہ ڈنمارک کے سائیکلسٹ جوناس ونجیگارڈ نے نہ صرف ویلٹا اسپانیا سائیکل ریس کا80 واں ایڈیشن اپنے نام کیا۔۔۔
بلکہ پہلی مرتبہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب رہے ۔ پرتگال کے سائیکل سوار جوا المیڈا دوسرے اور انگلینڈ کے سائیکل سوار ٹام پڈکاک تیسرے نمبر پر رہے ۔ تین ہفتوں تک جاری رہنے والی اس ریس کے 21 ویں اور آخری مرحلہ کو فلسطینی حامی مظاہرین کے احتجاج کے باعث ترک کر دیا گیا تاہم مجموعی برتری پر ڈنمارک کے سائیکلسٹ جوناس ونجیگارڈ فاتح قرار پائے ۔