صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیوی کرکٹرکین ولیمسن آسٹریلیا کے خلاف ٹی 20سیریز سے دستبردار

  • کھیلوں کی دنیا
کیوی کرکٹرکین ولیمسن آسٹریلیا کے خلاف ٹی 20سیریز سے دستبردار

لاہور(سپورٹس ڈیسک )نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کین ولیمسن آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ٹی ٹونٹی سیریز میں شریک نہیں ہوں گے ، تاہم انہوں نے آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔

ولیسمسن سمیت ڈیوون کانوے ، فن ایلن، لاکی فرگوسن اور ٹم سیفرٹ نے نیوزی لینڈ کرکٹ (این زیڈ سی) کے ساتھ عارضی پلیئنگ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں جس میں کھلاڑیوں کے کنٹریکٹ میں تھوڑی نرمی ہوتی ہے جس کے مطابق نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لیگوں میں بھی شرکت کی اجازت ہوتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی ولی عہد سے وزیراعظم کی ملاقات فیلڈ مارشل بھی موجود : اسرائیل کو روکنے کیلئے ٹاسک فورس بنائی جائے: شہباز شریف

صدر زرداری کا شنگھائی میں نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ

میانوالی نے ایک شخص کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھایا اس نے کچھ نہ کیا: مریم نواز

انکم ٹیکس مسلط نہیں کرسکتے تو سپر ٹیکس کیسے؟ ایڈوانس نوٹس آرہے : آئینی بینچ

سیلاب سے غیر یقینی صورتحال، شرح سود 11 فیصد پر برقرار : سٹیٹ بینک

پٹرول کی قیمت برقرار، ڈیزل 2 روپے 78 پیسے لٹر مہنگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak