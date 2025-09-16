کیوی کرکٹرکین ولیمسن آسٹریلیا کے خلاف ٹی 20سیریز سے دستبردار
لاہور(سپورٹس ڈیسک )نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کین ولیمسن آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ٹی ٹونٹی سیریز میں شریک نہیں ہوں گے ، تاہم انہوں نے آئندہ سال بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
ولیسمسن سمیت ڈیوون کانوے ، فن ایلن، لاکی فرگوسن اور ٹم سیفرٹ نے نیوزی لینڈ کرکٹ (این زیڈ سی) کے ساتھ عارضی پلیئنگ ایگریمنٹ پر دستخط کیے ہیں جس میں کھلاڑیوں کے کنٹریکٹ میں تھوڑی نرمی ہوتی ہے جس کے مطابق نیشنل ٹیم کے لیے کھیلنے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی لیگوں میں بھی شرکت کی اجازت ہوتی ہے ۔