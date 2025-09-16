صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ پنک گیمز کی تیاریاں شروع

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور (سپورٹس دیسک ) ڈائریکٹرجنرل سپورٹس پنجاب خضرافضال چودھری کی زیر صدارت پنجاب میں خواتین کے سب سے بڑے سپورٹس ایونٹ پنک گیمز کی تیاریوں کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔

پیر کے روز نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی تیاریوں کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ۔اجلاس میں ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم انجم ،ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکت ،ڈپٹی ڈائریکٹر زچاند پروین ، یاسمین اختر اورنشترپارک سپورٹس کمپلیکس کے تمام ایڈمنسٹریٹرز نے شرکت کی ۔ڈی جی سپورٹس خضرافضال چودھری نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے کامیاب انعقاد کیلئے انتظامی کمیٹیاں تشکیل دی جارہی ہیں،پنجاب کے تمام ڈویژن میں نومبر کے پہلے ہفتہ میں ٹیموں کے ٹرائلز ہوں گے جبکہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے مقابلوں کا انعقاد نومبر کے دوسرے ہفتہ میں ہوگا جس میں پنجاب کے تمام ڈویژن سے تین ہزار سے زائد خواتین کھلاڑی شریک ہوں گی۔انہوں نے کہا کہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کا انعقاد خواتین سپورٹس کی ترقی کیلئے اہم ہے ،وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن اور وزیرکھیل کی سربراہی میں پنک گیمز کا انعقاد ہوگا۔ 

 

