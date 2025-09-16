صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہاکی پرو لیگ سیزن 2025-26 کے شیڈول کا اعلان کردیاگیا

  • کھیلوں کی دنیا
ہاکی پرو لیگ سیزن 2025-26 کے شیڈول کا اعلان کردیاگیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک )فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی (ایف آئی ایچ) نے ہاکی پرو لیگ سیزن 2025-26 کے شیڈول کا اعلان کردیا ،تفصیلات کے مطابق ایف آئی ایچ پرو لیگ کے اگلے سیزن کا آغاز 9 دسمبر سے ہوگا۔۔۔

 جس میں پاکستان ٹیم سیزن کا پہلا راؤنڈ ارجنٹائن میں کھیلے گی۔ارجنٹائن میں پاکستان ٹیم ہوم ٹیم کے علاووہ نیدرلینڈز سے میچز کھیلے گی۔ 10 سے 15 فروری تک پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں جرمنی اور آسٹریلیا سے میچز کھیلے گی۔پاکستان ہاکی ٹیم 13 سے 21 جون کے درمیان بیلجیئم میں سپین اور بیلجیئم کے خلاف میچز کھیلے گی۔پرو لیگ کے آخری راؤنڈ میں پاکستان ٹیم 23 سے 28 جون انگلینڈ جائے گی جہاں پاکستان اور بھارت ہاکی ٹاکرا ہوگا اور پاکستان ٹیم انگلینڈ سے بھی میچ کھیلے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی ولی عہد سے وزیراعظم کی ملاقات فیلڈ مارشل بھی موجود : اسرائیل کو روکنے کیلئے ٹاسک فورس بنائی جائے: شہباز شریف

صدر زرداری کا شنگھائی میں نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ

میانوالی نے ایک شخص کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھایا اس نے کچھ نہ کیا: مریم نواز

انکم ٹیکس مسلط نہیں کرسکتے تو سپر ٹیکس کیسے؟ ایڈوانس نوٹس آرہے : آئینی بینچ

سیلاب سے غیر یقینی صورتحال، شرح سود 11 فیصد پر برقرار : سٹیٹ بینک

پٹرول کی قیمت برقرار، ڈیزل 2 روپے 78 پیسے لٹر مہنگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak