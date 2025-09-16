ہاکی پرو لیگ سیزن 2025-26 کے شیڈول کا اعلان کردیاگیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی (ایف آئی ایچ) نے ہاکی پرو لیگ سیزن 2025-26 کے شیڈول کا اعلان کردیا ،تفصیلات کے مطابق ایف آئی ایچ پرو لیگ کے اگلے سیزن کا آغاز 9 دسمبر سے ہوگا۔۔۔
جس میں پاکستان ٹیم سیزن کا پہلا راؤنڈ ارجنٹائن میں کھیلے گی۔ارجنٹائن میں پاکستان ٹیم ہوم ٹیم کے علاووہ نیدرلینڈز سے میچز کھیلے گی۔ 10 سے 15 فروری تک پاکستان ٹیم آسٹریلیا میں جرمنی اور آسٹریلیا سے میچز کھیلے گی۔پاکستان ہاکی ٹیم 13 سے 21 جون کے درمیان بیلجیئم میں سپین اور بیلجیئم کے خلاف میچز کھیلے گی۔پرو لیگ کے آخری راؤنڈ میں پاکستان ٹیم 23 سے 28 جون انگلینڈ جائے گی جہاں پاکستان اور بھارت ہاکی ٹاکرا ہوگا اور پاکستان ٹیم انگلینڈ سے بھی میچ کھیلے گی۔