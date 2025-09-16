صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ 18ستمبرسے شروع، ڈراز کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ 18ستمبرسے شروع، ڈراز کا اعلان

لاہور (سپورٹس ڈیسک) کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ کے ڈراز کا اعلان کردیا گیا، چیمپئن 18 سے 22 ستمبر تک مالدیپ میں ہوگی۔ایونٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 18 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔۔۔

جبکہ 19 ستمبر کو پاکستان ٹیم سری لنکا اور مالدیپ سے مقابلہ کرے گی۔20 ستمبر کو پاکستان کا مقابلہ پہلے جنوبی افریقا اور پھر بنگلہ دیش سے ہوگا، ایونٹ کے سیمی فائنل 21 اور فائنل 22 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔واضح رہے کہ پاکستان ہینڈ بال ٹیم ایونٹ میں شرکت کیلئے مالدیپ پہنچ چکی ہے ، قومی ٹیم نے گزشتہ شب مالدیپ پہنچنے کے بعد میزبان ٹیم سے پریکٹس میچ بھی کھیلا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی ولی عہد سے وزیراعظم کی ملاقات فیلڈ مارشل بھی موجود : اسرائیل کو روکنے کیلئے ٹاسک فورس بنائی جائے: شہباز شریف

صدر زرداری کا شنگھائی میں نیشنل کانگریس میموریل کا دورہ

میانوالی نے ایک شخص کو اقتدار کی کرسی پر بیٹھایا اس نے کچھ نہ کیا: مریم نواز

انکم ٹیکس مسلط نہیں کرسکتے تو سپر ٹیکس کیسے؟ ایڈوانس نوٹس آرہے : آئینی بینچ

سیلاب سے غیر یقینی صورتحال، شرح سود 11 فیصد پر برقرار : سٹیٹ بینک

پٹرول کی قیمت برقرار، ڈیزل 2 روپے 78 پیسے لٹر مہنگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak