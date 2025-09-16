حسین جہاں سے شادی زندگی کی سب سے بڑی غلطی :محمد شامی
ممبئی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر محمد شامی نے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق چونکا دینے والا انکشاف کرتے ہوئے سابق اہلیہ حسین جہاں سے شادی کو زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔
ایک پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ میں نے 2014ء میں حسین جہاں سے شادی کی تھی، لیکن 2018ء میں ہمارے درمیان اختلافات بڑھنے کے بعد ہم الگ رہنے لگے ، اسی سال حسین جہاں نے مجھ پر گھریلو تشدد کا مقدمہ بھی دائر کیا۔ زندگی بہت کچھ سکھا دیتی ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، یہ میری قسمت تھی، جو کچھ بھی ہوا، وہ سب تقدیر کا حصہ تھا اور میں نے حقیقت کو قبول کر لیا ہے ۔ عدالتی کیسز اور گھریلو تنازعات کے باوجود کھیل پر فوکس رکھنا انتہائی مشکل تھا ، میں نے کئی بار مسئلے کو ختم کرنے اور سمجھوتہ کرنے کی کوشش کی، تاہم، یہ فیصلہ میری اہلیہ پر بھی منحصر تھا اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہ لانے کا فیصلہ کیا۔سوشل میڈیا پر ہونے والی بدزبانی کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے خلاف پچھلے 6-7 سالوں میں اتنے الزامات لگے ہیں کہ شاید کسی دہشت گرد پر بھی نہ لگے ہوں، لیکن اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ میرے خاندان میں بیٹی کی پیدائش کو زیادہ خوشی سے منایا جاتا ہے اور میں نے کبھی اپنے والد کو گھر کی خواتین پر غصہ کرتے نہیں دیکھا۔