ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ، ارشد ندیم کی قوم سے دعا کی اپیل

ٹوکیو(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آج آمنے سامنے ہوں گے ۔اس بار یہ مقابلہ کرکٹ نہیں بلکہ ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے ارشد ندیم اوربھارت کے نیرج چوپڑا آج کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلیں گے ، جرمنی کے ویبر سمیت دوسرے معروف جویلین تھرور بھی ایکشن میں ہوں گے۔

 پاکستان کے ارشد ندیم اور بھارت کے نیرج چوپڑا کو علیحدہ گروپس میں شامل کیا گیا ہے ۔ارشد ندیم کو گروپ بی میں رکھا گیا ہے ، ان کے تھروز کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق4 بج کر45 منٹ پر ہوگا۔ارشد ندیم کے گروپ میں 2 بھارتی پلیئرز روہت یادو اور یاش ویر سنگھ ، عالمی نمبر 3 اینڈرسن پیٹرز سمیت جولیس یگو اور لوئیس موریسیو ڈا سلوا بھی شامل ہیں۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں آج جویلین تھرو ایونٹ کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے جو پاکستانی وقت کیمطابق چار بج کر 45 منٹ پر شروع ہوگا۔واضح رہے کہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں 84.50 میٹر لمبی تھرو کرنے والا براہ راست فائنل میں کوالیفائی کرے گا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کے ذریعے آٹھ بہترین جویلین تھرور کا فائنل کیلئے انتخاب ہونا ہے جو کل شیڈول ہے ۔ارشد ندیم نے اپنے پیغام میں قوم سے دعا کی اپیل کی ہے ، ان کا کہنا ہے کہ پیرس اولمپکس میں جس طرح پوری قوم نے سپورٹ کیا۔ اسی طرح اب اس ایونٹ کے لیے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ بھرپور محنت کی ہے ، پوری کوشش کروں گا کہ ایک بارپھر پاکستان کانام روشن کروں۔ 

 

