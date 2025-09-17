صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ،بنگلادیش نے افغانستان کو 8 رنز سے ہرا دیا

ایشیا کپ،بنگلادیش نے افغانستان کو 8 رنز سے ہرا دیا

ابوظہبی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ کے نویں میچ میں بنگلادیش نے افغانستان کو 8 رنز سے شکست دے دی۔ابوظہبی میں کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم 155 رنز کے تعاقب میں 20 اوورز میں 146 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

افغانستان کی جانب سے رحمان اللہ گرباز 35 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ عظمت اللہ عمرزئی 30، کپتان راشد خان نے 20 رنز بنائے ۔ بنگلادیش کی جانب سے مستفیض الرحمان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلا دیش نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز سکور کیے ۔بنگلادیش کی جانب سے تنزید حسن 52 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ افغانستان کی جانب سے نور احمد اور راشد خان نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 

 

