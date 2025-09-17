بھارتی جنگی جنون، اپنی ہی ٹیم پر پابندیاں لگادیں
دبئی (سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ میں شریک بھارتی کرکٹرز دبئی میں پریکٹس کے دوران پاکستانی نیٹ بولرز کے ساتھ رابطے اور تصاویر لینے سے بھی ہچکچا رہے ہیں بلکہ مکمل طور پر گریز کر رہے ہیں۔
دبئی میں بھارتی ٹیم انتظامیہ نے نہ صرف نیٹ بولرز پر سمارٹ فونز استعمال کرنے پر پابندی لگائی ہے بلکہ پریکٹس کرانے والے پلیئرز کے سمارٹ فونز بھی بھارٹی ٹیم انتظامیہ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور جب ٹیم پریکٹس ختم کرتی ہے ، تو سامان پیک کرنے کے بعد نیٹ بولرز کو سمارٹ فون واپس کیے جاتے ہیں۔ذرائع کے مطابق بھارتی کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ پاکستانی نیٹ بولرز کے ساتھ کسی قسم کی تصاویر یا دوستانہ گفتگو سے اجتناب کریں۔آئی سی سی اکیڈمی کے ذرائع کے مطابق نیٹ سیشن میں مختلف ممالک کے بولرز شامل ہوتے ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور بھارت کے کھلاڑی شامل ہیں اور ماضی میں تصاویر کھینچنا معمول کی بات رہی ہے ۔