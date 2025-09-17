صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یہ بچے ابھی آئے ہیں ایک میچ ہارنے پر پیچھے نہ پڑیں:عامر

  • کھیلوں کی دنیا
یہ بچے ابھی آئے ہیں ایک میچ ہارنے پر پیچھے نہ پڑیں:عامر

کراچی (سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر محمد عامر ایشیا کپ میں بھارت سے شکست کے بعد قومی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کی حمایت میں سامنے آگئے۔

سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے کہا کہ جو چھ سال سے ٹیم میں تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا یہ بچے ایک میچ ہارے ہیں تو ان کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں جیسے یہ پتا نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ افغانستان، آئرلینڈ سے بھی ہارے ہیں، امریکا سے ہارے جس ٹیم کا میں بھی حصہ تھا، پرفارمنس پر بات کرسکتے ہیں کہ حارث رؤف کو کھیلنا چاہیے ، حسن نواز کہاں سے آگیا، محمد حارث کہاں سے آیا ہے اپنا ایجنڈا لے کر نہ بیٹھیں۔سابق فاسٹ بولر نے کہا کہ اگر تو ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، لگتا یہی ہے کہ پاکستان، بھارت کا پھر میچ ہونا ہے آپ نے تو تنقید کی حد کردی، ان چیزوں سے نکل آئیں، یہ کھلاڑی ہمارا مستقبل ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak