  • کھیلوں کی دنیا
ہاتھ نہ ملانا لیول ون کی خلاف ورزی میں شمار

دبئی (سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ میں پاکستان کو شکست دینے کے بعد بھارتی کرکٹرز پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر پویلین کی جانب روانہ ہوگئے جس کے بعد سابق کرکٹرز کی جانب سے تنقید کی جارہی ہے۔

 آئی سی سی قوانین میں سپرٹ آف کرکٹ شامل ہے جس میں واضح ہے کہ ٹیم کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دیں اور میچ کے اختتام پر نتیجہ کچھ بھی ہو امپائروں اور مخالف ٹیم کا شکریہ ادا کریں۔آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.1.1 کے مطابق ایسا رویہ جو سپرٹ آف گیم کے خلاف ہو لیول ون کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے ۔تاہم ابھی تک آئی سی سی کی جانب سے سزا کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا لیکن اس اقدام پر معمولی جرمانہ یا وارننگ بھی دی جاسکتی ہے ۔

 

