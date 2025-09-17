آئی سی سی بھارت کا نوکر ہے ، توصیف احمدکا سخت ردعمل
کراچی (سپورٹس ڈیسک) ایشیا کپ میں بھارتی کھلاڑیوں کے پاکستانی کرکٹرز سے ہاتھ نہ ملانے پر توصیف احمد نے سخت ردعمل دیا ہے۔ سابق قومی کرکٹر توصیف احمد نے آئی سی سی کو بھارت کا نوکر قرار دیتے ہوئے۔۔۔
پی سی بی کے میچ ریفری تبدیل نہ کرنے تک ایشیا کپ کا بائیکاٹ کرنے کے فیصلے کو بالکل درست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس پر قائم رہنا چاہیے ۔توصیف احمد کا کہنا تھا کہ میچ ریفری آئی سی سی کا نمائندہ ہوتا ہے نہ کہ کسی حکومت یا بورڈ کا ترجمان جو ان کے پیغامات پر گراؤنڈ میں عملدرآمد کرائے ۔ وہ یہ کہنے کا مجاز نہیں کہ کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملائیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا جانتی ہے کہ آئی سی سی ہر معاملے میں بھارت کو سپورٹ کرتا اور پاکستان کو نظر انداز کرتا ہے ۔ ایشیا کپ میں شریک ٹیمیں اس معاملے پر خاموش نہ رہیں بلکہ انہیں بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے ۔توصیف احمد نے یہ بھی کہا کہ رافیل طیارے پاکستانی کرکٹرز نے نہیں بلکہ ہماری فوج نے گرائے تھے ۔ اس معاملے کا کرکٹرز سے کیا لینا دینا۔ بھارتی کپتان نے آکر جو بات کہی اس سے لگتا تھا کہ اس کو پوری طرح تیار کر کے بھیجا گیا ہے ۔ سنجے منجریکر کو اس وقت ہی سوریا کمار کے ہاتھ سے مائیک لے لینا چاہیے تھا، لیکن یہاں تو سب کی ملی بھگت چل رہی ہے ۔