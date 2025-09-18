صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی گفتگو کی ،سوریا کیخلاف ایکشن ہونا چاہیے :رمیز راجہ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ سوریا کمار یادیو نے پریس کانفرنس میں سیاسی گفتگو کی اس پر ایکشن ہونا چاہیے ۔

ایک انٹرویو میں سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ اینڈی پائی کرافٹ کے ساتھ زیادہ اہم بھارتی کپتان کی پریس کانفرنس تھی، سوریا کمار نے پریس کانفرنس میں سیاسی گفتگو کی اس پر ایکشن ہونا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ہاتھ ملانا رولز میں نہیں ہے اخلاقی طور پر کپتان ہاتھ ملاتے ہیں، رولز میں واضح ہے سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی، فلسطین پر کوئی بات کرتا ہے انہیں روک دیا جاتا ہے ۔رمیز راجہ نے کہا کہ بھارتی کپتان کو رپورٹ کرنا چاہیے پھر دیکھتے ہیں کیا ایکشن لیا جاتا ہے ۔کمنٹیٹر نے کہا کہ متنازعہ گفتگو پر بھارتی کپتان کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو آئندہ ایسے واقعات زیادہ ہوں گے ۔ٹیم کی کارکردگی پر رمیز راجہ نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی سے عوام کو مایوسی ہوئی، چیئرمین پی سی بی کے طور پر ہمیشہ ٹیم کا مورال بلند کرتا تھا، ٹیم کو کہتا تھا کہ اگلے میچ پر فوکس کریں اور جیت کر جواب دیں۔انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی بدتمیزی کے جواب میں ٹیم محنت کرے اور میچ جیت کر جواب دے ۔

