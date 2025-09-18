اریانا سبالینکا انجری کے باعث چائنا اوپن ٹینس سے دستبردار
بیجنگ (سپورٹس ڈیسک)بیلاروس کی بین الاقوامی شہرت یافتہ ٹینس سٹار اور عالمی نمبرون اریانا سبالینکا نے چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ 2025 سے انجری کے باعث دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے ۔
چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کی انتظامیہ نے اریانا سبالینکا کے ڈبلیو ٹی اے چائنا اوپن ٹینس 2025 سے دستبرداری کی تصدیق کر دی۔ سبالینکا نے اپنے بیان میں کہاہے کہ سب کو سلام، مجھے افسوس کے ساتھ اطلاع دینی ہے کہ میں رواں سال چائنا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں شرکت نہیں کر سکوں گی۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کے چوتھے اور آخری گرینڈ سلام یو ایس اوپن کے بعد مجھے معمولی چوٹ لگی ہے ۔ اب میری ترجیح ہے کہ میں مکمل طور پر صحتیاب ہو کر باقی سال کے مقابلوں میں حصہ لوں۔