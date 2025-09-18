صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرو ہاکی لیگ شیڈول کا اعلان،قومی ٹیم 16 میچز کھیلے گی

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پرو ہاکی لیگ کے مکمل شیڈول کا اعلان کر دیا، پاکستان ٹیم پرو لیگ میں 16 میچز کھیلے گی، پاک بھارت میچز 23 اور 26 جون 2026ء کو لندن میں کھیلے جائیں گے ۔

پرو ہاکی لیگ میں پاک بھارت ٹاکرا 2 بار ہو گا، دونوں میچز آئندہ سال 23 اور 26 جون کو لندن میں ہوں گے ۔پرو لیگ میں پاکستانی ٹیم ارجنٹائن جائے گی جہاں وہ نیدرلینڈ اور میزبان ارجنٹائن سے 2، 2 میچز کھیلے گی، پہلا میچ 10 دسمبر کو نیدرلینڈ کے خلاف ہو گا، قومی ٹیم 12 دسمبر کو ارجنٹائن کے مدِمقابل ہو گی، 3 دسمبر کو نیدرلینڈ اور 15 دسمبر کو ارجنٹائن کے خلاف میچ کھیلے گی۔4 میچز کے بعد پاکستان ٹیم آسٹریلیا جائے گی اور ہوبارٹ میں آسٹریلیا اور جرمنی کے خلاف میچز کھیلے گی۔جون میں پاکستانی ٹیم بیلجیئم اور انگلینڈ کا دورہ کرے گی، 13 جون کو بیلجیئم، 14 جون کو اسپین، 19 جون کو بیلجیئم اور 20 جون کو اسپین کے خلاف میچ کھیلے گی۔آخری راؤنڈ میچ میں انگلینڈ اور بھارت کی ٹیمیں پاکستانی ٹیم کے مدِمقابل ہوں گی، قومی ٹیم 23 جون کو بھارت، 24 جون کو انگلینڈ، 26 جون کو بھارت اور 27 جون کو انگلینڈ کے خلاف میچز کھیلے گی۔

