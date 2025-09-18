اب سیڑھیاں چڑھنے پر بھی سانس پھول جاتا ہے :بولٹ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)آٹھ مرتبہ کے اولمپک چیمپئن یوسین بولٹ نے اعتراف کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سیڑھیاں چڑھنے پر بھی ان کا سانس پھول جاتا ہے ۔
جمیکا 39 سالہ بولٹ جس کے پاس 100 میٹر، 200 میٹر اور 4سو میٹر کی دوڑ جیتنے کا عالمی ریکارڈ ہے ، نے کہا کہ میں اب زیادہ تر جم کی ورزش کرتا ہوں۔ مجھے یہ پسند نہیں لیکن میں کافی عرصے سے دوڑ سے دور ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ اب واقعی دوڑنا شروع کرنا ہو گا۔ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے لگتا ہے جب میں دوبارہ باقاعدہ ورزش شروع کروں گا، تو مجھے سانس کی بہتری کے لیے کچھ چکر لگانے ہوں گے ۔انہوں نے بتایا کہ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔