ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ،ارشد ندیم میڈل کی دوڑ سے باہر

ٹوکیو(سپورٹس ڈیسک)ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولین تھرو مقابلے میں ٹرینیڈاڈ اینڈٹوباگو کے ایتھلیٹ نے گولڈ میڈل جیت لیا۔ٹوکیو میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولین تھرو مقابلے کا فائنل ہوا۔۔۔

 جس میں ٹرینیڈاڈ اینڈٹوباگو کے کیرشون ویلکوٹ نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔انہوں نے فائنل راؤنڈ میں 88.16 میٹر کی تھرو کرکے سونے کا تمغہ جیتا۔اس کے علاوہ چاندی کا تمغہ اینڈریسن پیٹرز کے نام رہاجبکہ کانسی کا تمغہ امریکا کے کرٹس تھامپسن نے جیتا۔پاکستان کے ارشد ندیم فائنل میں میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے تھے ۔ فائنل مرحلے میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی تھرو 82.73 کی۔ پہلی باری میں ان کا ساتواں نمبر تھا تاہم دوسری باری میں ان کا تھرو فاول ہوگیا۔ ارشد ندیم نے تیسری باری میں 82.75 میٹر تھرو کی تاہم ان کی چوتھی تھرو بھی فاول ہوگئی جس کے باعث وہ میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے ۔اس کے علاوہ دفاعی چیمپئن بھارت کے نیرج چوپڑا بھی میڈل کی دوڑ سے باہرہوگئے ۔ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ 2023 میں تینوں پوزیشنز حاصل کرنے والے جیولن تھرور ایونٹ سے باہر ہوئے ۔ 

 

