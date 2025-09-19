صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارباڈوس رائلز نے ویمنز سی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

  • کھیلوں کی دنیا
گیانا (سپورٹس ڈیسک)دفاعی چیمپئن بارباڈوس رائلز ویمنز نے کیریبین پریمیئر لیگ کا کامیاب دفاع کرتے ہوئے مسلسل تیسری مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کرلیا۔

بارباڈوس رائلز ویمنز نے ویمنز کیریبین پریمیئر لیگ کے فائنل میچ میں گیانا ایمیزون واریئرزویمن کو3وکٹ سے شکست دے کرٹائٹلز کی ہیٹ ٹرک بھی مکمل کرلی ۔ دفاعی چیمپئن بارباڈوس رائلز کی عالیہ علینی کو آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ جبکہ بارباڈوس رائلز ویمنز کی ہی چماری اتھاپتھوکو ڈبلیو سی پی ایل کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ پروویڈنس سٹیڈیم، گیانا میں کھیلے گئے فائنل میں ایمیزون واریئرز کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 3وکٹوں کے نقصان پر 136 رنز بناکر بارباڈوس رائلز کو میچ میں کامیابی کے لئے 137 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں دفاعی چیمپئن بارباڈوس رائلز ویمنزٹیم نے مطلوبہ ہدف سخت مقابلے کے بعد 19 ویں اوور کی چوتھی گیند پر 7 وکٹوں کے نقصان پر نہ صرف حاصل کرلیا بلکہ ٹائٹل کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے مسلسل تیسری مرتبہ چیمپئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔کورٹنی ویب اور کیسیا نائٹ نے بالترتیب 31،31 رنز بنائے ،دیگر نمایاں بیٹرمیں چماری اتھاپتھو نے 25 رنز بنائیاور ٹیم کو فتح دلائی ۔گیانا ایمیزون واریئرزویمنز کی اشمنی مونیسر نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 

 

