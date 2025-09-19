صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر سپین کا فیفا ورلڈ کپ بائیکاٹ کا عندیہ

  کھیلوں کی دنیا
اسرائیلی ٹیم کی شرکت پر سپین کا فیفا ورلڈ کپ بائیکاٹ کا عندیہ

میڈرڈ(سپورٹس ڈیسک)سپین نے اسرائیلی ٹیم کی شرکت کی صورت میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بائیکاٹ کا عندیہ دے دیا۔ہسپانوی کانگریس میں سوشلسٹ پارٹی کے ترجمان پیٹسی لوپیز نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل عالمی چیمپئن شپ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے۔۔۔

 تو سپین ورلڈ کپ سے دستبردار ہونے پر غور کر سکتا ہے ۔یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سپین میں سیاسی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ یوکرین پر حملے کے کے باعث روس کے اخراج کی مثال کے بعد کھیلوں کی بین الاقوامی تنظیموں نے غزہ میں ہونے والی نسل کشی کی وجہ سے اسرائیل کو باہر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل اس وقت اٹلی، ناروے ، ایسٹونیا اور مالڈووا کے ساتھ گروپ میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے یورپی کوالیفائرز میں حصہ لے رہا ہے ۔پانچ میچوں کے بعد اسرائیل نو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ۔

 

