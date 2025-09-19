ایشیاکپ: افغانستان کو ہراکر سری لنکا سپر فور میں پہنچ گیا
ابوظہبی(سپورٹس ڈیسک)ایشیا کپ کے گیارہویں میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر سپر فور مرحلے کی دوڑ سے باہر کر دیا۔
ابوظہبی میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے 170 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 18.4 اوورز میں حاصل کیا۔ کوشل مینڈس مین آف دی میچ قرار پائے ۔سری لنکا کی جانب سے کوشل مینڈس نے 74 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کمندو مینڈس بھی 13 گیندوں پر 26 رنز بنا کر ناقابلِ شکست پویلین لوٹے ۔ افغانستان کی جانب سے عظمت اللہ عمرزئی، محمد نبی، مجیب الرحمان اور نور احمد نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے افغانستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 169 رنز سکور کیے ۔افغانستان کی جانب سے محمد نبی 60 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ انہوں نے آخری اوور میں دُنیتھ ویلالگے کو 5 چھکے مار کر افغانستان کی میچ پر گرفت مضبوط کردی۔سری لنکا کی جانب سے نوان تھشارا نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ داسن شناکا، دُنیتھ ویلالگے اور دشمانتا چمیرا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔ایونٹ میں آج عمان اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا جائیگا۔