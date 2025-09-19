واک اوور؟ یو اے ای کے کپتان کا بھارتی صحافی کوتسلی بخش جواب
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے بعد بھارتی صحافی نے سوال کیا کہ یو اے نے پاکستان ٹیم کے گراؤنڈ میں دیر سے آنے پر واک اوور کیوں نہیں لیا؟جس کے جواب میں اماراتی کپتان محمد وسیم نے فوری جواب دیا۔۔۔
کہ ہم یہاں واک اوور لینے نہیں کھیلنے آئے تھے واک اوور لینا ہماری ذمہ داری نہیں،ہماری توجہ کھیل پر ہوتی ہے ،تمام معاملات آرگنائزنگ کمیٹی کے ہاتھ میں تھے ، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میچ تاخیر سے شروع ہوگا۔