صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واک اوور؟ یو اے ای کے کپتان کا بھارتی صحافی کوتسلی بخش جواب

  • کھیلوں کی دنیا
واک اوور؟ یو اے ای کے کپتان کا بھارتی صحافی کوتسلی بخش جواب

دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور یو اے ای کے درمیان کھیلے جانے والے میچ کے بعد بھارتی صحافی نے سوال کیا کہ یو اے نے پاکستان ٹیم کے گراؤنڈ میں دیر سے آنے پر واک اوور کیوں نہیں لیا؟جس کے جواب میں اماراتی کپتان محمد وسیم نے فوری جواب دیا۔۔۔

 کہ ہم یہاں واک اوور لینے نہیں کھیلنے آئے تھے واک اوور لینا ہماری ذمہ داری نہیں،ہماری توجہ کھیل پر ہوتی ہے ،تمام معاملات آرگنائزنگ کمیٹی کے ہاتھ میں تھے ، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ میچ تاخیر سے شروع ہوگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روسی خاتون نے 3 لاکھ 41 ہزار میں اپنی روح بیچ ڈالی

ڈولفن نما مچھلی کے 1 کروڑ سال پرانے فوسل کی رونمائی

مستقبل کی بیماریوں کی شناخت کیلئے اے آئی ماڈل تیار

آسٹرین شہری نے خود کو آگ لگا کر انوکھا ریکارڈ بنا ڈالا

ہنگری میں قبر کھودنے کے عالمی مقابلے کا انعقاد

جنوب مشرقی ایشیا میں مصر سے زیادہ پرانی ممیاں دریافت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak