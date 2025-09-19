صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا رینکنگ:سپین پھر سے دنیائے فٹبال کا حکمران بن گیا

  • کھیلوں کی دنیا
لندن (سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل فیڈریشن آف ایسوسی ایشن فٹ بال(فیفا) نے فٹ بال ٹیموں کی نئی رینکنگ جاری کردی جس کے مطابق پاکستان دو درجے اوپر جبکہ بھارت ایک درجے نیچے چلا گیا ۔

رینکنگ کی تازہ فہرست میں سپین نے ارجنٹینا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی نمبر ون ٹیم کا اعزاز حاصل کیا ہے ۔ سپین کے حصے میں یہ اعزاز گزشتہ 11 سالوں کے دوران پہلی مرتبہ آیا ہے ۔اس سے قبل سپین دوسرے جبکہ ارجنٹیا پہلے نمبر پر تھا جو تنزلی کا شکار ہو کر اب تیسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے ۔فہرست میں دوسری پوزیشن فرانس کی ہے جو پہلے تیسرے نمبر پر تھا۔فیفا کی رینکنگ میں انگلینڈ چوتھی، پرتگال پانچویں، برازیل چھٹی، نیدرلینڈز ساتویں، بیلجیئم آٹھویں، کوشیا نویں، جبکہ اٹلی دسویں پوزیشن پر ہیں۔تنزلی کا شکار ہونے والی بڑی ٹیموں میں ارجنٹینا، برازیل، اور جرمنی شامل ہیں۔ جرمنی تو تین نمبر کھو کر ٹاپ ٹین کی کیٹیگری سے ہی باہر ہو چکا ہے ۔دوسری جانب پاکستان کی فٹ بال ٹیم کی پوزیشن میں دو درجے بہتری آئی ہے ۔ نئی رینکنگ میں قومی ٹیم 201 سے ترقی پاتے ہوئے 199 نمبر پر آ گئی ہے ۔جہاں پاکستان کی پوزیشن میں دو درجے بہتری آئی ہے ، وہیں بھارت ایک درجے نیچے چلا گیا ہے ۔ گزشتہ رینکنگ میں بھارت 133ویں نمبر پر تھا جبکہ نئی رینکنگ میں اس کی پوزیشن 134 ہے ۔ 

 

