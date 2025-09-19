منیجر قومی ٹیم کی بال لگنے سے زخمی امپائر کی عیادت
دبئی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان اور یو اے ای کے میچ میں بال لگنے سے سری لنکن امپائر روچیرا پلیاگُروگے زخمی ہوگئے ، پاکستان ٹیم کے منیجر نوید اکرم چیمہ نے ان کی ہسپتال میں عیادت کی۔
نوید اکرم چیمہ نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ٹیم کی جانب سے سری لنکن امپائر کو گلدستہ پیش کیا، نوید اکرم چیمہ نے ایمپائر روچیرا پلیاگُروگے کی خیریت دریافت کی۔ٹیم منیجر نوید اکرم چیمہ نے روچیرا پلیاگُروگے کی صحت یابی کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی جلد صحتیابی کیلئے دعا بھی کی۔ لنکن امپائر روچیرا پلیاگُروگے نے کہا کہ پاکستان ٹیم اور عوام سے ہمیشہ پیار ملا ہے ۔