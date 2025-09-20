صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیا کپ:بھارت نے عمان کو 21 رنز سے شکست دیدی

  • کھیلوں کی دنیا
ابو ظہبی(سپورٹس ڈیسک)ٹی ٹونٹی ایشیا کپ کے 12ویں میچ میں بھارت نے عمان کو 21 رنز سے ہرا دیا۔ایشیا کپ کے آخری گروپ میچ میں بھارت نے عمان کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنائے۔۔۔

 ابھشیک شرما نے صرف 15 گیندوں پر 38 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی، جس میں 5 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے ، جبکہ سنجو سیمسن نے 56 رنز بنائے ۔عمان کے شاہ فیصل سب سے کامیاب بولر رہے ، جنہوں نے 2 وکٹیں 23 رنز دے کر حاصل کیں، جبکہ دیگر بولرز نے بھی درمیانی اوورز میں بھارت کی رفتار کو سست کیا، خاص طور پر آخری تین اوورز میں جب بھارت صرف 21 رنز بنا سکا اور صرف ایک چوکا لگا۔ہدف کے تعاقب میں عمان نے بھی بھرپور مقابلہ کیا اور زبردست انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 167 رنز بنائے ، عامر کلیم نے 7 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 64 اور حماد مرزا نے 51 رنز بنائے ۔ یوں بھارت نے میچ 21 رنز سے جیت لیا۔

 

