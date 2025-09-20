بھارت کی پاکستانی ٹیم کو نئے تنازع میں ملوث کرنیکی کوشش
دبئی(سپورٹس ڈیسک) ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ہینڈ شیک تنازع ختم ہونے کے 24 گھنٹے بعد بھارتی میڈیا اور آئی سی سی میں کام کرنے والے بھارتی افسران نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک اور تنازع میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔
آئی سی سی کی جانب سے میچ ریفری کی معذرت کے دوران ویڈیو بنانے اور اسے میڈیا میں ریلیز کرنے پر اعتراض کیا گیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق دبئی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف ایشیا کپ کے میچ سے قبل جب آئی سی سی حکام، ٹیم انتظامیہ کی موجودگی میں میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے معذرت کی، اس وقت پاکستانی ٹیم کے میڈیا منیجر نعیم گیلانی نے ٹورنامنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پلیئرز میچ آفیشلز ایریا میں فلم بندی کی۔آئی سی سی نے میچ سے قبل کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز ایریا کے پروٹو کول کی‘بدانتظامی’ اور‘متعدد خلاف ورزیوں’ کا حوالہ دیتے ہوئے پی سی بی کو ایک ای میل بھیجی ہے ۔ذرائع کے مطابق آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا نے پی سی بی کو لکھا ہے کہ پاکستانی ٹیم انتظامیہ کے ایک رکن میچ کے دن پی ایم او اے کی بار بار خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے ہیں۔