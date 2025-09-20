صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی پاکستانی ٹیم کو نئے تنازع میں ملوث کرنیکی کوشش

  • کھیلوں کی دنیا
بھارت کی پاکستانی ٹیم کو نئے تنازع میں ملوث کرنیکی کوشش

دبئی(سپورٹس ڈیسک) ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ہینڈ شیک تنازع ختم ہونے کے 24 گھنٹے بعد بھارتی میڈیا اور آئی سی سی میں کام کرنے والے بھارتی افسران نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ایک اور تنازع میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔

آئی سی سی کی جانب سے میچ ریفری کی معذرت کے دوران ویڈیو بنانے اور اسے میڈیا میں ریلیز کرنے پر اعتراض کیا گیا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق دبئی میں متحدہ عرب امارات کے خلاف ایشیا کپ کے میچ سے قبل جب آئی سی سی حکام، ٹیم انتظامیہ کی موجودگی میں میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ نے معذرت کی، اس وقت پاکستانی ٹیم کے میڈیا منیجر نعیم گیلانی نے ٹورنامنٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پلیئرز میچ آفیشلز ایریا میں فلم بندی کی۔آئی سی سی نے میچ سے قبل کھلاڑیوں اور میچ آفیشلز ایریا کے پروٹو کول کی‘بدانتظامی’ اور‘متعدد خلاف ورزیوں’ کا حوالہ دیتے ہوئے پی سی بی کو ایک ای میل بھیجی ہے ۔ذرائع کے مطابق آئی سی سی کے سی ای او سنجوگ گپتا نے پی سی بی کو لکھا ہے کہ پاکستانی ٹیم انتظامیہ کے ایک رکن میچ کے دن پی ایم او اے کی بار بار خلاف ورزیوں کے مرتکب پائے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

دنیا میں اب تک بنے تمام گانے سٹور کرنیوالی کیسٹ تیار

اومیڈ ڈائٹ،دن میں ایک کھانا، کیا فائدہ مند یا خطرناک

14 گھنٹے مسلسل ہوم ورک سے بچہ ہسپتال پہنچ گیا

پیشاب کو برقی توانائی میں تبدیل کرنیوالا جدید ٹوائلٹ

20روپے میں کم گول گپے دینے پر خاتون کا دھرنا

بھارت،30سال سے انجن آئل پینے والا شخص وائرل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak