ساف انڈر17چیمپئن شپ :پاکستان سیمی فائنل میں
کولمبو(سپورٹس ڈیسک)منصور احمد کی شاندار ہیٹ ٹرک کی بدولت پاکستان فٹبال ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساف انڈر 17 فٹبال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔
سری لنکا کے شہر کولمبو میں جاری چیمپئن شپ 2025ء میں پاکستان مالدیپ کو 5-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔پاکستان کی جانب سے پہلا گول منصور احمد نے 12 ویں منٹ میں کیا جبکہ دوسرا اور تیسرا گول بھی منصور احمد نے 32 ویں اور 45 ویں منٹ میں سکور کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی ۔پاکستان کی جانب سے چوتھا اور پانچواں گول محمد عبداﷲ نے پہلے ہاف کے اضافی وقت اور 59 ویں منٹ میں سکور کیا۔ مالدیپ کی جانب سے پہلا گول علیان احمد نے 42 ویں منٹ میں اور دوسرا گول محمد شایان نے 70 ویں منٹ میں سکور کیا ۔پاکستان اپنا آخری گروپ میچ بھارت کے خلاف 22 ستمبر کو کھیلے گا ۔میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر اڑھائی بجے کھیلا جائے گا۔