ایشیا کپ: آج پاک بھارت دوسرا ٹاکرا، متنازع ریفری پائیکرافٹ کا پھر تقرر
دبئی(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ کے گروپ میچ میں 14ستمبر کو کپتانوں کوہاتھ ملانے سے روکنے پر متنازع بننے والے ریفری اینڈی پائیکرافٹ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان سپر فور کے دوسرے میچ میں بھی ریفری ہونگے۔۔۔
دونوں ٹیموں کے درمیان میچ آج شام ساڑھے7بجے دبئی سٹیڈیم میں کھیلاجائیگا، یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان گروپ میچ میں دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں اور ٹاس کے موقع پر دونوں کپتانوں نے ریفری اینڈی پائیکرافٹ کے کہنے پر ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ ۔پی سی بی کے احتجاج کے بعد اینڈی پائیکرافٹ نے پاکستانی کپتان سے معافی مانگ لی تھی اور اس کے بعد پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے خلاف میچ کھیلا تھا اور اینڈی پائیکرافٹ ریفری تھے ۔دوسری طرف پاک بھارت میچ سے قبل قومی ٹیم نے شیڈولڈ پریس کانفرنس منسوخ کردی اورکسی بھی کھلاڑی یا مینجمنٹ کے فردنے گزشتہ روز پریس کانفرنس نہ کی جبکہ پاکستان ٹیم نے شیڈول کے مطابق پریکٹس کی اورچیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے میدان میں جاکر خصوصی طورپرکھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی ۔دریں اثنا سپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے سری لنکا کو 4 وکٹ سے ہرادیا،دبئی میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 7 وکٹ پر 168 رنز بنائے ، داسن شناکا نے 64 رنز کی ناقابل شکست باری کھیلی۔بنگلادیشی ٹیم نے 169 رنز کا ہدف 6 وکٹوں پر ایک گیند قبل حاصل کیا۔ سیف حسن نے 61 اور توحید ہردوئے نے 58 رنز کی شاندار اننگز کھیلی ۔