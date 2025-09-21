آئی او سی کا کھیلوں میں سیاست کیخلاف ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان
لندن (سپورٹس ڈیسک )انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی (آئی اوسی )نے کھیلوں میں سیاست کے خلاف ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان کر دیا۔کمیٹی نے سیاسی معاملات اور ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیاد پر اسپورٹس ایونٹس کے بائیکاٹ، منسوخی اور کھلاڑیوں کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
واضح رہے کہ حال ہی میں بھارت نے کھیلوں کے سیاسی بنیادوں پر بائیکاٹ اور کھلاڑیوں کے ویزے منسوخی کے اقدامات کیے ہیں۔آئی او سی ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کھیل قوموں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہی اولمپک کا بنیادی اصول ہے ، ملکوں کی کشیدگی مذاکرات سے دور کی جانی چاہیے ، کھیل ہی دنیا کو امن اور اتحاد کے رشتے میں جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، کھیلوں کو سیاسی چپقلش کا شکار نہیں ہونا چاہیے ۔کمیٹی نے کھیلوں میں سیاست کی مداخلت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی کشیدگی کے باعث ایونٹس کے بائیکاٹ، کھلاڑیوں کے سفر میں رکاوٹ اور مقابلوں کی منسوخی کھلاڑیوں کے حق پر ڈاکا ڈالنے کے مترادف ہے ۔انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا کہنا ہے کہ آئی او سی کا ورکنگ گروپ کھیلوں کی سیاسی غیر جانبداری کو یقینی بنائے گا، کھلاڑی امن کے سفیر ہیں اور اولمپکس کا بنیادی اصول کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا ہے ۔