صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی او سی کا کھیلوں میں سیاست کیخلاف ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
آئی او سی کا کھیلوں میں سیاست کیخلاف ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان

لندن (سپورٹس ڈیسک )انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی (آئی اوسی )نے کھیلوں میں سیاست کے خلاف ورکنگ گروپ بنانے کا اعلان کر دیا۔کمیٹی نے سیاسی معاملات اور ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیاد پر اسپورٹس ایونٹس کے بائیکاٹ، منسوخی اور کھلاڑیوں کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔

واضح رہے کہ حال ہی میں بھارت نے کھیلوں کے سیاسی بنیادوں پر بائیکاٹ اور کھلاڑیوں کے ویزے منسوخی کے اقدامات کیے ہیں۔آئی او سی ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے بعد اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کھیل قوموں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور یہی اولمپک کا بنیادی اصول ہے ، ملکوں کی کشیدگی مذاکرات سے دور کی جانی چاہیے ، کھیل ہی دنیا کو امن اور اتحاد کے رشتے میں جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، کھیلوں کو سیاسی چپقلش کا شکار نہیں ہونا چاہیے ۔کمیٹی نے کھیلوں میں سیاست کی مداخلت پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی کشیدگی کے باعث ایونٹس کے بائیکاٹ، کھلاڑیوں کے سفر میں رکاوٹ اور مقابلوں کی منسوخی کھلاڑیوں کے حق پر ڈاکا ڈالنے کے مترادف ہے ۔انٹرنیشنل اولمپکس کمیٹی کا کہنا ہے کہ آئی او سی کا ورکنگ گروپ کھیلوں کی سیاسی غیر جانبداری کو یقینی بنائے گا، کھلاڑی امن کے سفیر ہیں اور اولمپکس کا بنیادی اصول کھیلوں کو سیاست سے الگ رکھنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : دوران ہفتہ 3 ہزار 597 پوائنٹس کا نمایاں اضافہ

پاکستانی کینو کو نئی منڈیوں تک رسائی دلائیں گے، حکومت کا عزم

پاکستان، سعودی عرب دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل قرار

انٹربینک، اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستا

تولہ سونا 2800 روپے مہنگا

کاٹن مارکیٹ : ہفتے کے دوران روئی کے بھاؤ میں مندی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak