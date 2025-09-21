سوریا کمار یادو نے ‘ہینڈشیک تنازع‘ پر چُپ سادھ لی
دبئی (سپورٹس ڈیسک ) پاک بھارت اہم میچ سے قبل بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو سے ہینڈشیک تنازع سے متعلق سوال کیاگیاتو انہوں نے براہِ راست جواب دینے کے بجائے بات گول کر دی۔۔۔
پریس کانفرنس کے دوران ایک بھارتی رپورٹر نے جب سوریا کمار یادیو سے سوال کیا کہ گزشتہ میچ میں بھارت نے بیٹنگ کے علاوہ باقی شعبوں میں بھی اچھی کارکردگی دکھائی، کیا اگلے میچ میں بھی یہی توقع رکھیں؟ تو جواب دیتے ہوئے سوریا کمار نے کہا کہ آپ کا مطلب گیند بازی کے شعبے میں اچھی کارکردگی؟ جی ہاں، ہم بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں اچھی کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں، ایک میچ جیتنے کا مطلب برتری نہیں ہے ،پاک بھارت رقابت کا کچھ نہیں کہہ سکتا، جب سٹیڈیم شائقین سے بھر جاتا ہے تو سوچتاہوں کہ اچھی کرکٹ کھیلوں، آئندہ میچ میں بھی بال اور بیٹ کا اچھا مقابلہ ہوگا، ہرگیم نیا چیلنج ہوتا ہے ، ہمیں دوبارہ شروع سے آغاز کرنا ہوگا اور جو ٹیم بہتر کھیلے گی وہ جیتے گی۔