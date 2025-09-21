صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برلن میراتھون آج ،کئی پاکستانی رنرز شریک

  • کھیلوں کی دنیا
برلن میراتھون آج ،کئی پاکستانی رنرز شریک

برلن (سپورٹس ڈیسک )دنیا کی تیز ترین میراتھون میں سے ایک برلن میراتھون آج ہوگی۔برلن میراتھون میں اوور سیز پاکستانیوں سمیت 17 سے زائد پاکستانی رنرز ایکشن میں ہوں گے۔

ڈنمارک میں مقیم پاکستانی نژاد رنر ذیشان رب کیریئر کی 41 ویں میراتھون دوڑیں گے جبکہ کراچی کے مصطفیٰ جعفر، عدیل سردار اور کامران لاکھانی بھی ایکشن میں ہوں گے ۔اس کے علاوہ کراچی کی حنا شوکت اور کوکب سرور بھی برلن میراتھون کی پاکستانی لائن اپ میں شامل ہیں۔برلن میراتھون کے 51 ویں ایڈیشن میں 150 ملکوں کے ہزاروں رنرز ایکشن میں ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

جعفر ایکسپریس پر حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں ہلاک

گرین ٹریکٹر سکیم،دوسرا فیز،قرعہ اندازی،مریم نواز کا خوش قسمت کا شتکار کو فون

محسن نقوی کا اب وزیراعظم بننا نا ممکن ہو چکا:رانا ثنااللہ

وفاقی وزیرصحت کا بیٹی کو ویکسین لگوا کر کینسر سے بچاؤ کی مہم کا افتتاح

دفاعی معاہدے سے پاکستان معاشی طورپر مستحکم ہوگا: خواجہ آصف

چیلنج قبول، شفاف الیکشن کرائیں 10سیٹیں جیت کردکھائیں:اسدقیصر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak