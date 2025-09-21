صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ:پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی

  • کھیلوں کی دنیا
کامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ:پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان نے جنوبی افریقہ کو0-2 سے شکست دے کرکامن ویلتھ بیچ ہینڈ بال چیمپئن شپ 2025 کے سیمی فائنل میں جگہ بنالی۔

موصولہ اطلاعات کے مطابق مالدیپ کے شہر کلہدفھوشی میں جاری چیمپئن شپ میں پاکستان نے لیگ راونڈ میں مسلسل چوتھی فتح کے بعد فائنل فور میں کھیلنے کا حق حاصل کر لیا۔ قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف پہلا گیم 15-24 سے جیتنے کے بعد اگلے گیم میں 5-28 کی آسان فتح پائی۔ پاکستان کے کاشف علی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 18 پوائنٹس سکور کیے اور پلیئر آف دی میچ کا اعزاز اپنے نام کیا۔فاتح ٹیم کے کاشف، شاہد بشیر، مدثر شہزاد اور احمد حسن بیگ نے بھی عمدہ کھیل پیش کیا۔قبل ازیں پاکستان نے لیگ میچز میں سری لنکا، روایتی حریف بھارت اور میزبان مالدیپ کوکسی دقت کے بغیرزیر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

14سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا اوباش گرفتار

ملزم گرفتار، منشیات برآمد

شہری کی دکان پر قبضہ کی کوشش، 6 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج

ناجائز اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

مسلح ڈاکوؤں نے خاتون کو یرغمال بنا کر گھر لوٹ لیا

مسافر وین میں ممنوعہ ایل پی جی سلنڈر کی تنصیب پر ڈرائیور گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak